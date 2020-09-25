Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani eylemleri soruşturmasında aralarında eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin bulunduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına dair basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da HDP genel merkezinin önünde kameraların karşısına geçen Sancar, "Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopası kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını sorumlusu partimiz değildir." dedi.

MİTHAT SANCAR: DİZ ÇÖKMEDİK, DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ

Sancar, "7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nin hezimetini unutamayanlar, iktidarı kaybedenler bunun sorumlusu olarak gördükleri partimize karşı her türlü karalama kampanyasıyla ta o zamandan sistematik saldırı başlatmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla büyük bir siyasi operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda milletvekili arkadaşlarımız ve o dönem HDP Eş Genel Başkanları gözaltına alındı." dedi.





"HDP diz çökmedi, bu kararlı mücadele iktidarın en büyük korkusudur." diyen Sancar, "İktidar da biliyor ki kendisine kaybettirecek HDP'dir. İktidar burada haksız değildir, HDP'den korkmakta haksız değildir. Bir seçim de daha yenilgi yaşatmıştır. Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha fazla kaybediyorlar." diye konuştu.





"İKTİDARI KAYBETME KORKUSU SARDI"





Sancar şunları kaydetti: "HDP’yi hiçbir güç etkisizleştiremeyecektir. Bunu bilmelerine rağmen saldırılarını sürdürmeleri aczin ifadesidir. Halkın gücünü yok edemiyorlar. Bütün bu gözaltı operasyonları da iktidarın kaybetme korkusunun yükseldiği zamanlara denk gelmiştir."