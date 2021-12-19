Samanyolu Haber /Gündem / "Bu da benim tezimdir" /19 Aralık 2021 18:31

"Bu da benim tezimdir"

Ekonomik durumun konusunda yeni bir değerlendirme yaptığı belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Yolumuza devam edeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.

"HALKIMI FAİZE EZDİRMEYECEĞİM"

Erdoğan devamında şunları söyledi:

"Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Asgari ücret açıklaması yaptık. Bu son 50 yılın en önemli asgari ücrette artışın olduğu bir açıklamadır. Gelir vergisi damga vergisi asgari ücretten alınmış soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lirayla halkımız iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu görmüş oldu.

Bir diğer karar daha var. Faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır. Muhalefet ve malum çevreler kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ben de faize karşı olduğumu hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu yine indireceğiz. Ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bugün ABD enflasyonda çok ciddi sıkıntının içinde. Avrupa aynı şekilde. Ama Türkiye'de de faizciler bu işi hala savunmanın gayreti içinde. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir"
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