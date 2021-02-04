Samanyolu Haber /Gündem / Bu defa Soylu'nun yardımcısı! /04 Şubat 2021 11:40

Bu defa Soylu'nun yardımcısı!

İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'ya karşı başlatılan protesto gösterilerine destek veren herkesi tehdit etti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı çıkanlara alenen gözdağı verdi. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoları "provokasyon" diye niteleyen Çataklı , "Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese." dedi. 

"BU GRUPLARIN TÜM ÇABALARINA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"

Çataklı aylık düzenlediği basın toplantısında şu ana kadar 528 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "28 kişinin işlemleri devam etmektedir." diye konuştu 

"Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuzdayız." diyen Çataklı, "Bu çabaları boşa çıkarıyoruz, bunu da başarıyoruz." ifadelerini kullandı.
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