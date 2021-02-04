Boğaziçi Üniversitesi’nde eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlükten istifa etmesi için protesto gösterilerini sürdüren öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı.





Son iki günde 200'den fazla öğrenci gözaltına alınırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gözaltı kararını ve öğrencilere yönelik şiddeti kınadı. Dışişleri Bakanlığı isim vermeden Joe Biden yönetiminin Boğaziçi öğrencilerine verdiği desteği eleştirdi.





AMERİKA'YA "KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR" CEVABI





"Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz." denilen açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir." ifadeleri kullanıldı.







Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin protestolara sızma ve kışkırtma girişimleri olduğu iddia edilen açıklamada, "Protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır." denildi.



