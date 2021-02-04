Samanyolu Haber /Gündem / Sabıkalı vakfa 1,2 milyar TL daha! /04 Şubat 2021 11:05

Sabıkalı vakfa 1,2 milyar TL daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı ülkelerde Hizmet Hareketi'ne ait okulları gasp etmesi için kurduğu Türkiye Maarif Vakfı'nın kasasını milletin vergileri ile dolduruyor. Daha önce 1,5 milyar TL aktarılan vakfa bu sene de 1 milyar 230 milyon TL daha aktarılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe görüşmelerinde Bakan Ziya Selçuk'un 486 milyon TL ödenek aktarımı yapacaklarını belirttiği Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV), Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 milyar 230 milyon TL verildi.

Yönetiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın çok sayıda isim bulunan Maarif Vakfı'na 1,2 milyar TL aktarılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı kararına göre; aktarılan kaynak vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerde giderlerin karşılanması için kullanılacak denildi.

Maarif Vakfı’na 2017, 2018 ve 2019 yıllarında aktarılan ödenek sırası ile 163 milyon TL, 270 milyon TL ve 422 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Türkiye Maarif Vakfı’na 2020 yılında da cumhurbaşkanlığı kararı ile MEB bütçesinden 684 milyon lira aktarılmıştı.
Prof. Dr. Birol Akgün'ün mütevelli heyeti başkanlığı görevini ifa ettiği Maarif Vakfı halktan toplanan milyarlarca liralık vergiyi harcıyor.

HİZMET HAREKETİ OKULLARINI GASP ETMEK İÇİN 2016 YILINDA KURULDU

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 2016 yılında 6721 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş. 

Maarif Vakfı; Pakistan, Afganistan ve Senegal gibi ülkelerde yerel yöneticilerle kurduğu rüşvet ilişkileri sayesinde Hizmet Hareketi'ne ait okulları uluslararası hukuku hiçe sayarak gasp etmişti.
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