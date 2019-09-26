Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de okullara yok, Maarif Vakfı'na var /26 Eylül 2019 10:02

Türkiye'de okullara yok, Maarif Vakfı'na var

Hizmet Hareketi’ne ait yurt dışındaki okulları gasp etmek için kurulan Maarif Vakfına kendi bütçesinden milyonlarca lira aktaran Milli Eğitim Bakanlığı, konu Türkiye’deki okullar olunca para bulamıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kurulan Maarif Vakfı’na aktarılan yüz milyonlarca liranın, hiçbir denetime tabi olmadığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. CHP’li Murat Bakan, “Devasa bütçeyi TBMM, MEB, Maliye, Sayıştay denetleyemiyor. Peki, vatandaşın parası kime ve nereye gidiyor?” dedi.
Sayıştay, 2018 yılı MEB bütçesine ilişkin denetim raporlarını açıkladı.Hizmet Hareketi’ne ait yurt dışındaki okulları gasp etmek için kurulan , geniş yetkilere sahip, AKP’li isimlerin yönettiği ve bütçesi milyar lirayı aşan” Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine “denetim dışı” devam ettiği Sayıştay raporları ile kanıtlandı. Vakfa ilişkin MEB’e iletilen milletvekili soru önergelerinin yine vakıf tarafından yanıtlanması TBMM denetimini de ortadan kaldırdı.

Vakfın denetim organının yasaya göre oluşturulmadığını tespit eden Sayıştay, “Denetim Kurulu’nun oluşumunda, kuruluş yasasında öngörülmüş olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temsilcilerine yer verilmediği görülmüştür” dedi. Raporda, MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin denetimde yer almasının yasal bir zorunluluk olduğu da vurgulandı.

Vakfın denetim kurulunda bütçesinden pay aldığı MEB ve Maliye yerine yeterliliği tartışılan isimler olması da dikkat çekti. Rapor ile vakfın denetlenmesinde “Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Serbest Avukat ve İletişim ve Marka Uzmanı” görev aldığı açıklandı. Vakfın yapılanmasını eleştiren Sayıştay ise “Kanun koyucunun bu düzenlemedeki amacının, herhangi bir kurum ya da kuruluş mensupları veya serbest çalışanlar arasından seçilecek denetim kurulu üyelerinin bir bölümünün bu bakanlıklarla ilişkilendirilmesi olduğu düşünülemez. Bu nedenle vakfın denetim kurulunun anılan kanunun amir hükmü doğrultusunda teşekkül ettirilmesi sağlanmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

SORUYU DA VAKIF YANITLADI

Maliye ve MEB’in denetleyemediği Sayıştay raporlarına yansırken vakfın TBMM tarafından da denetiminin engellendiği belirlendi. Vakfın bütçesi ve faaliyetlerine ilişkin MEB’den soru önergesi ile yanıt arayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bakanlık yerine vakıf yönetiminin gönderdiği kopyala yapıştır yanıtlarla karşılaştı. Soru önergesi ile MEB’e sorulan soruları MEB yerine Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yanıt verdi. Prof. Dr. Akgün, yanıtta “2018 yıl sonu ile 2019 yılı ilk 8 ayı kıyaslandığında okul sayısı yüzde 51, derslik sayısı yüzde 37, öğrenci sayısı yüzde 77 artmıştır. Faaliyetlerimizdeki artışla birlikte yeni yatırımlar için gereken finansman bütçede artışa sebep olmuştur” dedi.

PARA NEREYE GİDİYOR?

MEB tarafından soruları yanıtsız bırakılan CHP’li Murat Bakan, süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bakan, “Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sorduğumuz sorulara cevaben Maarif Vakfı’nın MEB’e yazdığı yazı gönderildi. Soruların muhatabı Bakan Bey, Maarif Vakfı ile aramızda ‘posta’ görevi görmüş, sağ olsun. Ortada devasa bir bütçe var, ama denetim yok. TBMM denetleyemiyor, MEB denetleyemiyor, Maliye Bakanlığı denetleyemiyor, Sayıştay denetleyemiyor. Peki ‘vatandaşın parası kime’ nereye gidiyor? Kim açıklayacak” dedi.
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