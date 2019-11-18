Maarif Vakfı her ay milyonlarca lira yutuyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 1 milyar TL’ye yakın para aktarılan Maarif Vakfı’nın personel giderleri dudak uçuklattı. Vakfın yurtdışındaki okullarına gönderilen personele ödenen aylık ücretin alt sınırının bin 293 dolar, üst sınırının ise 4 bin 500 dolar olduğu bildirildi. Maarif okullarında görevli 408 personele Ekim ayında toplam 10 milyon TL’ye ödeme yapıldı.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre CHP Milletvekili Murat Bakan, yurtdışındaki Türk okullarının devralınması amacı ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na ilişkin detayları, CİMER üzerinden yaptığı Bilgi Edinme Başvurusu ile sordu. CHP’li Bakan’ın sorularını yanıtlayan Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, vakfın Kasım 2019 itibarıyla 41 ülkede 311 okul, beş eğitim merkezi, 42 yurt ve bir yükseköğretim kurumu ile eğitim faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.









EN ÇOK PERSONEL PAKİSTAN’A





Türkiye’den, 307’si eğitimci, 101’i ise destek personeli olmak üzere toplam 408 personelin Maarif’in yurtdışındaki okullarına gönderildiğini ifade eden Akgün, en çok personel gönderilen üç ülkenin sırasıyla Pakistan, Afganistan ve Mali olduğunu söyledi. Maarif kurumlarının bulunduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişi sayısı da 5 bin 90 olarak paylaşıldı.





Akgün, yurtdışına gönderilen personele ödenen aylık ücretin alt sınırının bin 293 dolar, üst sınırının da 4 bin 500 dolar olduğunu belirtti. Vakfa ait okulların olduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişilere yapılan aylık ödemelerin ise o ülkenin durumuna göre değiştiği kaydedildi. Yerel halktan istihdam edilen personele yapılan aylık ödemelerin üst sınırının bin 869 avroya kadar çıktığı açıklandı. Vakıf başkanının açıkladığı veriler, güncel dolar kuruna göre, vakfın bir aylık personel giderinin 10 milyon TL’yi aştığını ortaya koydu.





İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR AÇIKLANMADI





Maarif Vakfı Başkanı Akgün, CHP’li Bakan’ın, “Vakfın işbirliği yaptığı kurumlar hangileridir?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Vakfın, kuruluşundan itibaren 55 üniversite, 15 kamu kurumu, 35 STK, 15 özel eğitim kurumu ve teşebbüsleri olmak üzere toplam 120 kurum ve kuruluş ile işbirliği yaptığını anlatan Akgün, bu işbirliklerin taraflarını ise açıklamaktan kaçındı.





‘TERCİHEN’ YABANCI DİL YETERLİLİĞİ





Milyonlarca liralık bütçesine karşın denetleme kurulu yasaya aykırı oluşturulan vakfa ilişkin verileri değerlendiren CHP’li Bakan, şunları söyledi:





“Ülkemizi temsilen yurtdışındaki Maarif kurumlarına gönderilen kişilerin yabancı dil bilmediğinden tutun, hiçbir şey yapmamasına rağmen çok yüksek maaşlar aldığına kadar birçok şey öğrendik. Yurt dışına eğitim vermesi için gönderilen idareci ve öğretmenler için ‘tercihen’ dil bilmeleri şartı aranıyormuş! Olmasa da olur yani…”









ÖĞRETMENLERİMİZ ATAMA BEKLİYOR





Yurtdışına gönderilen kişilerin “tercihen” yetkin olmalarının istenmesini de eleştiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhasebeci için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir şartı yok, ‘Tercihen’ lütfediliyor. İdareci ‘tercihen’ en az dört yıl öğretmenlik ve iki yıl yöneticilik yapmış olsun isteniyor. Yoksa canı sağ olsun… Birileri birilerini ‘tercihen’ öneriyor, birileri de ‘tercihen’ önerilenleri ‘tercihen’ görevlendiriyor. Ve dil bile bilmeyen ama ‘tercihen’ gönderilen birilerine, aylık 7 bin 500 lira ile 25 bin 875 TL arasında maaş veriliyor. Oysa bir öğretmenin maaşı 3 bin 911 TL. Ve bizim öğretmenlerimiz atama bekliyor, atanamadığı için intihar ediyor, atanamadığı için inşaatta çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiriyor.”







