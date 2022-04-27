Herzog'un Erdoğan'ı ziyareti sonrasında dikkat çeken iddia ortaya atıldı. İddialara göre Herzog'un ziyareti sonrasında Türkiye'ye Hamas üyelerinin listesi verildi. Adı geçen Filistinliler ise tek tek sınır dışı edildi.





HAMAS'LA TÜRKİYE'Yİ KARŞI KARŞIYA GETİRECEK BİR DURUM YOKTU

İsrail ve Lübnan medyasına konuşan Hamas’tan kaynaklar, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin arka planını ve detaylarını paylaştı. Lübnan merkezli medya kuruluşu Al-Mayadeen’e konuşan Hamas sözcüsü Hazım Kasım’ın Türkiye’nin İsrail’deki diplomatik temsilciliğinin bu ayın başında Tel Aviv’de yaşanan terör saldırısını kınamasını eleştirdi.





İsrail medyası ise Hamas’ın ilk kez açıkça Türkiye’yi eleştirdiğine dikkat çekerken, İsrail gazetesi Israel Hayom, “O röportaja kadar Hamas, Türkiye ile İsrail’in ilişkileri iyileştirme çabası ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara’ya ziyaretini eleştirmemişti. Hamas için Türklerle karşı karşıya gelmek için bir sebep yoktu” yorumunu yaptı.









TÜRKİYE’YE GERİ GİREMİYORLAR

Israel Hayom’a konuşan Filistinli yetkililer, İsrail’in Hamas üyelerinin bilgilerinin olduğu bir listenin Türkiye’ye verdiğini söyledi. Ankara’nın Hamas üyelerine kapıyı gösterdiği ima edilirken, “Hamas ile anılan düzinelerce insan Türkiye’den sınır dışı edildi” açıklamasını yaptı.





Lübnan gazetesi AL-Akhbar da bu iddiayı doğrulayan bir haber yaparak, Türkiye’den başka ülkelere giden bazı Hamas üyelerinin Türkiye’ye tekrar alınmadığını aktardı.





Filistinli bir yetkili, “Türkiye onların gitmesini istedi ve bu aslında son birkaç ayda oldu. Hamas’ın askeri kanadıyla bağlantılı olan bazı insanlar sınır dışı edildi” derken İsrail’in bu gelişmenin arkasında olduğu belirtildi.





“İSRAİL TÜRKİYE'YE LİSTE VERDİ”

İsmini açıklamayan yetkili, “İsrailli, Türkiye’ye Hamas üyelerinin bir listesini verdi ve bazılarının terörle bağlantılarını gösterdi. Bunun karşılığında da Türkler Hamas ile iletişime geçerek onlara, ‘Bize böyle şeyler yapmayacağınıza dair söz vermiştiniz, o yüzden şimdi gitmelisiniz’ dedi” ifadesini kullandı.









İsrail medyasına konuşan yetkili, Türkiye’nin Hamas yönetimine “ekonomik çıkarların” bu kararda etkili olduğunu söylediğini aktardı. Filistinli yetkili, “Türkiye ve İsrail arasında yenilenen ilişkilerin diplomatik ve siyasi olması gerekiyordu fakat Hamas İsrail’in Türkiye üzerinde güvenlik konusunda etkisi olduğunu biliyor. Bazı İsrailli güvenlik temsilcileri Türkiye’yi ziyaret etti” dedi.