Samanyolu Haber /Gündem / Bu nasıl yardım! Depremzedeler yerlerde sürüklendi… /23 Ağustos 2023 12:24

Bu nasıl yardım! Depremzedeler yerlerde sürüklendi…

Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde depremzedeler için yapılan sosyal markette izdiham yaşandı. Sıcak hava nedeniyle bir an önce içeri girmeye çalışan depremzedeler birbirlerinin üzerinden geçti, yere düşenler, düştükleri yerde sürüklenenler oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en fazla can kaybının yaşandığı yerleşim birimlerinden biri olan Gaziantep İslahiye’de Kaymakamlık tarafından bir sosyal market hizmete açıldı.

Yardım almak isteyen depremzedeler kavurucu sıcağa rağmen sabahın erken saatlerinde marketin önünde toplandı.


SAYILARI HER DAKİKA ARTTI, MARKETE HÜCÜM YAŞANDI

Temel gıda maddelerinden oluşan ihtiyaçlarını alabilmek için markete hücum edenlerin sayısının artması üzerine görevliler depremzedeleri grup halinde içeri almaya başladı.

Ancak, aşırı sıcak altında adeta kavrulanlar bir an önce markete girmek için sırayı bozup kapıya yöneldi.

YERE DÜŞENLER, YERDE SÜRÜKLENENLER OLDU

Bu nedenle marketin kapısının önünde güvenlik görevlileri ile depremzedeler arasında itiş  kakış yaşandı. İçeri girmek isteyenler adeta birbirlerini ezerken, bazıları yerlerde sürüklendi. İzdihamın büyümesi üzerine güvenlik kuvveti takviyesi yapıldı. Önlemlerin ardından yardım dağıtımı devam etti.

“DÜZENLEME YAPILMADI, BU SONUÇ ORTAYA ÇIKTI”

Vatandaşlar, sosyal marketin açılacağının günler öncesinden belli olduğunu belirterek, bu konuda gerekli düzenlemenin yapılabileceğini, böylelikle insanların belli günlerde yardım alabilmelerinin sağlanabileceğini belirterek yetkilileri suçladı.

Depremzedeler, “Dışarıda kavurucu sıcak var. Saatlerce değil, birkaç dakika bile insan duramıyor. Bu nedenle de herkes bir an önce içeriye girmeye çalışınca izdiham oldu” dedi.
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