İstanbul Üniversitesi rektörü, kardeşini başdanışman yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos’ta 20 üniversiteye rektör atadı. Atananlar arasında AKP’li isimler dikkat çekmişti.



Erdoğan, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne atamıştı.



Zülfikar da üniversite içerisinde kendi kadrosunu oluşturmaya başladı. Diken’in edindiği bilgiye göre İstanbul Üniversitesi rektörü, bugün kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.



Osman Bülent Zülfikar hakkında

1981’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-1997 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri daire başkanlığı görevinde bulundu. 2004-2008 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliği yaptı.



Haluk Zülfikar hakkında

2015-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi iktisat bölümünde doçent olarak görev aldı. 2020’den beri profesör. 2016’dan beri İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne bağlı İstatistik ve Uygulama Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütüyor.