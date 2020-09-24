Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dün verdiği cevaptan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Mahkeme'yi yine hedef tahtasına koydu.





TGRT Haber'de "Gündem Özel" programında soruları cevaplandıran Soylu, "Sorunları ben de kendi üslubumla ifade etmeye çalıştım. 'Kullanılan dil düşünceyi saklar' diye bir söz var, bizim dilimiz düşüncemiz saklı değil, belki problemimiz bu olabilir. Ne varsa onu ifade etmeye çalışırız biz." dedi.





Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin dün yaptığı açıklama için "Soğuk Savaş dönemi Nevzat Tandoğan'a dönmüş bir ifadeyi hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.





SOYLU'DAN ZÜHTÜ ARSALAN'A: SOKRAT'I YARGILAYAN HÂKİM GİBİSİN

"AYM'nin ilk kurucuları (Adnan) Menderes'i asanlardır. 367 garabetini AYM sağladı." diyen Soylu, "Bütün bunlardan sonra derdiniz ne? Bisiklet tartışması başlattınız? PR üzerinden tweet atması son derece sakil bir düşüncedir." dedi.





İsim vermeden AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı Sokrates'i yargılayan hâkimlere benzeten Soylu, "Eleştirme hakı her zaman var. Ben eleştirmiyorum ki senin arkadaşların eleştiriyor. Biz sanki müdahale etmişiz de Anayasa'nın 138'inci maddesine karşı çıkmışız da böyle bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Sokrat'ı yargılayan hâkim gibiler." dedi.





"BEN ONLARI ŞEREF MADALYASI OLARAK KABUL EDERİM"





Soylu, "Bana diyorlar ki 'Anayasa Mahkemesi ile niye sert polemiğe girdin, kişileri mi hedef aldın?' Hayır kişileri hedef almadım! Bugün de bana söz yetiştirip değerlendirmeler koyuldu. Ben onları şeref madalyası olarak kabul ederim." dedi.





Soylu, "Erdoğan'dan sonra siyasette olmayacağım. Tayyip Erdoğan'la beraber defteri kapatacağım." diye belirtti.







SOYLU AYM BAŞKANINI TEHDİT ETMİŞTİ





Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin “Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesine yönelik kararını sert bir dille eleştirmişti.





Bakan Soylu, “Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?” diyerek AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı tehdit etmişti.







BİSİKLETLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI





Soylu’nun sözleri üzerine AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Twitter hesabında, “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.” ifadelerinin yer aldığı anayasanın 138’inci maddesini paylaşmıştı.





Yıldırım akabinde 1992 yılına ve bu seneye ait bisiklet sürdüğü fotoğrafları paylaşmıştı.





Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ise isim vermeden Soylu'ya hitaben, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır." ifadelerini kullanmıştı