Soylu hedef gösterdi, birkaç saat içinde saldırıya uğradı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Twitter'dan yaptığı paylaşımla TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın bu gece bir saldırıya uğradığını duyurdu.







Paylaşımda şunlar ifade edildi:





"Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece “kimliği belirsiz” bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz."





Soylu olaydan birkaç saat önce Atay'ı "dikkat yakalanma" diyerek tehdit etmişti.