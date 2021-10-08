Bu tutuklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor! Adı konmamış idam, işkence, cinayet, ölüme terk etme….

ezası Yargıtay tarafından onaylandığı için yeniden Denizli T Tipi Cezaevine götürülen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın hapse atılması farklı görüşten bir çok isimin tepkisini çekti.





Doktorların cezaevi koşullarında 5 yıl ömür biçtiği Özdoğan’ın 9 yıllığına cezaevine gönderilmesi gayri resmi idam kararı olarak yorumlandı.





Sanatçı, bilim insanı, hukukçu, siyasetçi ve medya dünyasından destek gören Özdoğan hakkında verilen kararın adaleti tesis değil vicdansızlık olduğu vurgulandı.





APAÇIK ADALETSİZLİK

Özdoğan’ın dosyasını incelediğini belirten gazeteci İsmail Saymaz, “Dördüncü aşama kanserken cezaevine atmak vicdana sığmaz.

Bu insanı ölüme göndermektir. Üstelik eşi de tutuklu. Bakıma muhtaç çocuğu var. Ailesi fukara. Bu adalet değil, apaçık adaletsizliktir” diyerek karara tepki gösterdi.









HAPİSTE ÖLÜME TERK ETME

Gazeteci Can Dündar, kaldırılan idam cezası yerine AKP’nin hapiste ölüme terk etme cezasını getirdiğine vurgu yaptı. Cemre Birand ise “Eğer Ayşe Özdoğan’ın tutuklandığı haberi doğruysa, bu bir öldürmeye teşebbüsten başka bir şey değildir” ifadeleriyle Özdoğan’ın ölüme terk edildiğini hatırlattı.









İNSANIN AKLI ALMIYOR

Özdoğan’ın durumu yüzünden ceza erteleme konusunda umutlu olduğunu fakat umduğu gibi olmadığını belirten Ferhat Tunç, “İnsanın aklı almıyor, ölmek üzere olan bu kadın bu vicdansızlığı hakedecek nasıl bir ‘suç’ işledi ki!” diyerek isyan etti.













ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN ?

Ayşe Özdoğan’ın durumuna bile verilmeyen infaz erteleme kanunu sorgulayanlar da vardı. Hukukçu Milletvekili Meral Danış Beştaş, “4. Evre Kanser hastası Ayşe Özdoğan tutuklanmış. İnfaz bu durumda ertelenmezse ne zaman ertelenecek? Hastaların yeri cezaevleri değildir. Hasta mahpuslar meselesi insani ve vicdani bir meseledir” sözleriyle kararı sorguladı.









İŞKENCEDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL

Özdoğan hakkında verilen raporlara atıfta bulunan Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “23.12.2019 tarihli Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp kurul raporuna göre, hükümlü Ayşe Özdoğan’ın hayatını yalnız idame ettiremeyeceği ve hayati tehlikesinin olduğu tespit edilmiştir. Bu rapora göre, Ayşe Özdoğan’ın cezaevinde tutulması işkenceden başka bir şey değildir” dedi.









LEMAN’IN KAPAĞINDA

Günlerdir Türkiye’nin gündeminden düşmeyen 4. evre kanser Ayşe Özdoğan’ın hapiste yaşadığı hak ihlallerini karikatür dergisi Leman da gündeme getirdi. Özdoğan’ın oğluyla çizilmiş karikatürünü yayınlayan Leman, hukuksuzluğa dikkat çekti.









TELE 1’DE MURAT TAYLAN GÜNDEME GETİRDİ

Özdoğan’ın durumu Tele 1’deki sabah kuşağında da anlatıldı. Konuyu gündemine alan gazeteci Murat Taylan, “Bu çağrıya duyarsız kalınamaz. İnsaf, vicdan, adalet konularında ölçüyü kaçırmamak lazım” temennisinde bulundu.













Gazeteci Emre Kongar da Özdoğan’ın ilaçlarını almaktan vazgeçtiğine dair bir tweeti paylaşarak uyarı da bulundu.









BİR DENİZ YILDIZI: AYŞE ÖZDOĞAN

T24’deki köşesinde Özdoğan için “Bir denizyıldızı: Ayşe Özdoğan” başlıklı yazı yayınlayan yazar Aydın Engin yazısında şu ifadeleri kullandı: “İnsanın insana bu kadar nasıl zulmedebileceğini çaresizce sorguladığı bir infaz hukuku cinayetiyle karşı karşıyayız.”







