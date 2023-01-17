Bugatti'nin yeni elektrikli scooter modeli ortaya çıktı

Las Vegas'ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2023'teki binlerce gösterişli stant ve şovun arasında bir yerlerde gizlenmiş olan, yeni geliştirilmiş 2023 Bugatti elektrikli scooter da bulunuyordu.





%10 daha büyük, daha kaliteli bir elektrikli scooter olan 2023 modelinin detayları ve görselleri artık dünyaya sunuldu. Bugatti, teknoloji aksesuar şirketi Bytech ile ortaklık kurarak 2022'de 1.200 dolarlık bir elektrikli scooter piyasaya sürmüştü. İki şirket, daha güçlü, yeni özellikler ve renklerle donatılmış ve daha büyük “kendi kendini onaran” lastiklere sahip ikinci nesil bir scooter için yeniden bir araya geldi.









Şirketlerin bildirdiğine göre 2023 model scooter, öncekinden %10 daha büyük ve 36 volt/15,6 Ah pil ve maksimum 1.000 watt çıkışlı bir elektrik motora sahip. Duyuruluna göre, bu pil ve motor birleşimi, scooter'ın 18 derecelik bir eğimi tırmanabilmesine, saatte maksimum 35 kilometre hıza çıkmasına ve tek bir şarjla 55 kilometre yol kat etmesine izin veriyor. Bir önceki model sadece 35 kilometrelik bir menzile sahipti.





Ancak yeni ikinci nesil modelin fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.













Genel olarak genişletilmiş boyut, ayakta durmak için daha geniş bir basma alanına ve potansiyel lastik deliklerini onaran yerleşik bir yapıştırıcı onarım mekanizması ile birlikte gelen pnömatik iç lastiksiz tasarıma sahip 10 inçlik bir lastiğe (önceki dokuz inçti) kadar geniş bir özellik aralığını içeriyor. Teknoloji, bisikletlerde kullanılan iç lastiksiz tekerleklere çok benziyor. Lastikler, patlamaları durumunda, salınan ve iç kısmı kaplayan bir dolgu macunu ile dolabiliyor.







Yeni Bugatti scooter artık şifre korumasına, hızı, sürücü modunu, pil ömrünü ve far işlemlerini gösteren bir dokunmatik ekrana da sahip. Scooter deri kaplı tutma kolları ile geliyor ve Bugatti'nin kurucusu Ettore Bugatti'nin en sevdiği renk birleşimi olduğu söylenen ve benzer bir şekilde W16 Mistral roadster’da da kullanılan sarı ve siyah tasarım da dahil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor.

