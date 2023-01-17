Samanyolu Haber /Teknoloji / Bugatti'nin yeni elektrikli scooter modeli ortaya çıktı /17 Ocak 2023 13:42

Bugatti'nin yeni elektrikli scooter modeli ortaya çıktı

Bugatti'nin yeni elektrikli scooter modeli ortaya çıktı. Yeni Bugatti Scooter eskisinden hem daha güçlü, hem de daha fazla teknoloji ile geliyor.

SHABER3.COM

Las Vegas'ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2023'teki binlerce gösterişli stant ve şovun arasında bir yerlerde gizlenmiş olan, yeni geliştirilmiş 2023 Bugatti elektrikli scooter da bulunuyordu.

%10 daha büyük, daha kaliteli bir elektrikli scooter olan 2023 modelinin detayları ve görselleri artık dünyaya sunuldu. Bugatti, teknoloji aksesuar şirketi Bytech ile ortaklık kurarak 2022'de 1.200 dolarlık bir elektrikli scooter piyasaya sürmüştü. İki şirket, daha güçlü, yeni özellikler ve renklerle donatılmış ve daha büyük “kendi kendini onaran” lastiklere sahip ikinci nesil bir scooter için yeniden bir araya geldi.


Şirketlerin bildirdiğine göre 2023 model scooter, öncekinden %10 daha büyük ve 36 volt/15,6 Ah pil ve maksimum 1.000 watt çıkışlı bir elektrik motora sahip. Duyuruluna göre, bu pil ve motor birleşimi, scooter'ın 18 derecelik bir eğimi tırmanabilmesine, saatte maksimum 35 kilometre hıza çıkmasına ve tek bir şarjla 55 kilometre yol kat etmesine izin veriyor. Bir önceki model sadece 35 kilometrelik bir menzile sahipti.

Ancak yeni ikinci nesil modelin fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.



Genel olarak genişletilmiş boyut, ayakta durmak için daha geniş bir basma alanına ve potansiyel lastik deliklerini onaran yerleşik bir yapıştırıcı onarım mekanizması ile birlikte gelen pnömatik iç lastiksiz tasarıma sahip 10 inçlik bir lastiğe (önceki dokuz inçti) kadar geniş bir özellik aralığını içeriyor. Teknoloji, bisikletlerde kullanılan iç lastiksiz tekerleklere çok benziyor. Lastikler, patlamaları durumunda, salınan ve iç kısmı kaplayan bir dolgu macunu ile dolabiliyor.

Yeni Bugatti scooter artık şifre korumasına, hızı, sürücü modunu, pil ömrünü ve far işlemlerini gösteren bir dokunmatik ekrana da sahip. Scooter deri kaplı tutma kolları ile geliyor ve Bugatti'nin kurucusu Ettore Bugatti'nin en sevdiği renk birleşimi olduğu söylenen ve benzer bir şekilde W16 Mistral roadster’da da kullanılan sarı ve siyah tasarım da dahil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bugatti'nin yeni elektrikli scooter modeli ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:59