MASAK Raporu: ‘Taşkesenlioğlu ailesinin kasası’ Ünsal Ban’ın hesabından milyonlarca lira uçmuş

Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkan Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki (SPK) rüşvet skandalında “Taşkesenlioğlu ailesinin kasası” olduğu iddia edilen Ünsal Ban’ın hesabına iki yılda 80 milyon TL’lik giriş ve 55 milyon TL’lik çıkış olduğu tespit edildi.





Sedat Peker, SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı için şirketlerden rüşvet aldıklarını iddia etmiş, ailenin kasasının da Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban olduğu öne sürülmüştü.





İddiaların gündeme gelmesinin ardından Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan şikayetçi olmuş ve Ünsal Ban yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanmıştı. Zehra Taşkesenlioğlu da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada tek servetinin 2,5 kilo altın olduğunu söylemişti.





HESABA GELEN PARALAR AYLIK KAZANÇ VE GELİRLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ban’ın tutuklanmasından 2 gün sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ban’ın şoförü ve iki çocuğu da şüpheli olarak yer aldığı dosyaya MASAK raporu eklendi.





Raporda Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş’ın ve Ban’ın iki çocuğunun hesapları ve mal varlıkları incelendi. Ünsal Ban’ın aylık gelirinin 100 bin TL olduğu, Ban’ın şoförü Karakaş’ın ise aylık gelirinin 30 bin ve 40 bin TL olduğunun tespit edildiği raporda Ban’ın hesaplarına yatırılan paraların ya da Ban tarafından başka kişilere gönderilen paraların iki şüphelinin gelirleriyle örtüşmediği belirtildi.





İKİ YILDA 80 MİLYON LİRA YATIRILDI

Rapora göre; Ünsal Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600TL nakit para yatırıldı. Aynı yıl içerisinde hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı yapıldı. 2022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırıldı. 32 milyon TL ise çekildi. Nakit yatırma işlemlerinin bir kısmını şoför Ahmet Karakaş gerçekleştirdi. Ayrıca rapora göre Ünsal Ban’ın hesabına yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş’den yaklaşık 65 milyon TL transfer geldi. 16,5 milyon ise gönderildi.





BAN, YUNANİSTAN’DAKİ KIZINA SERVET AKTARDI

Ban’ın söz konusu serveti çocukları üzerinden de aklamaya çalıştığı raporda yer aldı. Ban kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında toplam 168 bin Euro yatırdı. Şoför Karakaş’ta 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon TL yatırdı. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon TL yatırdı.





Ünsal Ban’ın iki çocuğu adına iki adet lüks araç ve yedi adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban ile Ece Gizay Ban’a ait İstanbul Sarıyer’de bulunan bir gayrimenkulünü 5 milyon 682 bin TL bedelle satıldığı, bu paranın Ahmet Karakaş tarafından Ünsal Ban’a yollandığı belirlendi. Bu işlemden 15 gün önce ise Ünsal Ban’ın Karakaş’a 2 milyon TL havale ettiği raporda yer aldı.





2012-2022 ARASINDA 120 MİLYON LİRALIK PARA AKIŞI

Ünsal Ban kendisine ait hesaba da para aktarmayı ihmal etmedi. Rapora göre; Yunanistan’daki kendi hesaplarına ise Kasım-Aralık 2021’de 337 bin euro aktardı. Ban’ın hesaplarından şoförü Karakaş’a 30 milyon TL para aktarıldı. Ban’ın şoförünün hesabına 2014-2022 yılları arasında 118 milyon 698 bin 381 bin TL yatırıldığı tespit edildi. Söz konusu işlemlerin 98 milyon 724 bin 58O TL’sinin son 2 yılda gerçekleştirildiği, yine son iki yılda 71 milyon 396 bin 558 TL para çıkışının olduğu belirlendi. Ban’ın 2022 yılı Ağustos ayında bir bahis sitesinin çalışanı olan Sercan Ö. İsimli şahsa 12 milyon TL gönderdiği bu işlemin de araştırmaya değer olduğu raporda belirtildi. Karakaş’ın 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 milyon euro aktardığı tespit edildi.