Bülent Akan'dan canlı yayında skandal sözler!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında oynanan İnegölspor-24Erzincanspor maçı sonrasında konuk takımın teknik direktörü Bülent Akan, 2-0'lık mağlubiyet sonrası canlı yayında skandal ifadeler kullandı!



Hakem Yusuf Aydın'ın kötü yönetim sergilediğini öne sürerek Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunan ve röportaja gergin başlayan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.



Canlı yayında olduğunu farketmeyen ve sarfettiği sözlerden sonra "Kardeş sil bunları" ifadesini kullanan Bülent Akan, şöyle konuştu:



"Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebriği. Son 5 dakika var, bakın pozisyona penaltı verilmiyor. Gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor."



Yaptığı açıklamadan pişmanlık duyan ve kameramana dönerek "Kardeş sil bunları" diyen Bülent Akan, muhabirin "Canlı yayındayız" uyarısından sonra ise "İnegölspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.