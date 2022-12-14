Hablemitoğlu soruşturması ile ilgili kritik gelişme: Levent Göktaş'ın iadesine karar verildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutulan emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Bulgaristan'a kaçtığının tespit edilmesi üzerine, Türkiye tutuklanması için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarmıştı.
Türkiye, Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde tutuklanmasının hemen ardından iadesini talep etmişti. Göktaş, 14 Kasım'da yapılan duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.
Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirterek Göktaş’ı Hasköy'de bir adreste ev hapsine almıştı.
Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla kabul edildi.