Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan parlamentosunda yeni Ukrayna kararı /04 Mayıs 2022 22:16

Bulgaristan parlamentosunda yeni Ukrayna kararı

Daha önce yapılan oylamada Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya silah gönderilmesi tasarısının reddedildiği Bulgaristan parlamentosunda sadece savaşta hasar gören askeri teçhizat ve araçların onarımının onay aldığı aktarıldı.

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Rusya ordusunun saldırılarının sürdüğü Ukrayna'ya batılı ülkelerde silah yardımları gelmeye deva ederken, Bulgaristan yönetiminde ise Kiev yönetimine farklı bir alanda yardım yapılması kararının alındığı belirtildi.

Ukrayna'ya silah gönderilmesinin kabul görmediği Bulgaristan parlamentosunda sadece savaşta hasar gören askeri teçhizat ve araçların onarımının onay aldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna’ya silah gönderilmesini reddederek, sadece savaşta hasar gören askeri teçhizat ve araçların onarımının Bulgaristan’da yapılmasına onay verdi.

Parlamentoya sabah saatlerinde mektup gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bulgaristan’dan silah yardımı değil, sadece hasar gören Ukrayna askeri teçhizatının onarımını talep ettiğini bildirmişti.

İktidardaki 4’lü koalisyon ortaklarından Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) Ukrayna’ya askeri yardım yapılmasına karşı tutumu dolayısıyla parlamento görüşmeleri 5 saat sürdü.

Ukrayna’ya silah yollanması durumunda koalisyondan çıkacaklarını bildiren, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkan BSP'nin itirazları nedeniyle daha önce "askeri-teknik yardım" olarak hazırlanan karar tasarısında değişiklikler yapıldı.
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