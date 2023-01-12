Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Çaçan hayatını kaybetti /12 Ocak 2023 16:12

Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın (62) İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

SHABER3.COM

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.

Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?
1960 Ağrı doğumlu Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi.

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.
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