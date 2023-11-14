Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı /14 Kasım 2023 01:23

Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı

Bursa'da, "Başka Gazete" yayın yönetmeni Yaman Kaya, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kaya, saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği, saldırıyı kınadı.

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Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa’da “Başka Gazete” adlı haber sitesi yayın yönetmeni Yaman Kaya, akşam saat 18.30’da FSM Bulvarı’ndaki iş yerinden çıktıktan kısa süre sonra, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, aracına iki kurşun isabet eden Kaya, şans eseri yara almadan kurtulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

“ŞİMDİDEN SÖYLEYEYİM, YILMAYACAĞIM”

Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “FSM Bulvarı'ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım” ifadelerini kullandı.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Gazeteci Yaman Kaya’ya yönelik çirkin saldırının takipçisi olacaklarını belirten Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, şunları söyledi:

“Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa’da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun' diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız.”



“ŞİDDET EYLEMİ KABUL EDİLEMEZ”

Yaman Kaya’ya yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal da şu ifadelere yer verdi:

“Basın özgürlüğünün iktidar tarafından baskı altına alındığı bir dönemde gazetecilere yönelik şiddet eylemi kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; “Basın özgürlüğünden doğacak sakıncayı gidermenin tek yolu yine basın özgürlüğünün sağlayacağı olanaklardır.’ Saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve meslektaşımız Yaman Kaya’ya geçmiş olsun diyoruz. Tesellimiz meslektaşımız Yaman Kaya’nın yara almadan saldırıyı atlatmış olmasıdır. Meslektaşımızın sonuna kadar yanındayız.”
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