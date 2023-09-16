Bursa'da satılık devlet okulu

Bursa’da 8 yıl önce yap-işlet-devret modeliyle yapılan 2 devlet okulu müteahhit tarafından satışa çıkarıldı. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, 8 yıllık süreçte 11 milyon dolar kamu zararının oluştuğunu belirterek, "Bugün müteahhidin 300 milyon lira satılığa çıkardığı okul binası için istediği rakamdır. Biz savcıları göreve davet ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı 8 yıl boyunca kimden kaynaklandığını bilmediğimiz kusur, ihmal ya da kasıtlı olarak mı devlet ve kamu kaynakları zarara uğratıldı? Bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.





Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yap-işlet-devret modeliyle bir müteahhit tarafından 8 yıl önce yapılan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi müteahhit tarafından online emlak sitesinde satışa çıkarıldı.

Kamu kaynaklarının 8 yıl boyunca 11 milyon dolar zarar uğratıldığını söyleyen Eğitim- İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, savcılara göreve çağırdı. Toy, şunları söyledi:"Bursa Osmangazi'de 8 yıl önce yap- işlet- devret modeliyle bir müteahhit tarafından yapılan devlet okulu 2 gün önce satılığa çıkarıldı. Yap-işlet-devret modelinde arsa üzerine okulu inşa eden müteahhit 8 yıl boyunca devletten kirasını aldı. Bu yıl, yani 8. yılın sonunda artık okulu devlete devretmesi gerekiyordu. Fakat sözleşmenin kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle, yapan müteahhit, devleti, okulu dava etti ve davayı kazandı. Mülk bugünden itibaren tamamen müteahhide geçmiş oldu. Aslında 8 yıl boyunca devlet düzenli olarak eğer kirasını ödeseydi ve orada 2 okul vardı, 4 okula çıkarıldı, 4 okula çıkmasaydı, yani sözleşmenin gereklerini yerine getirseydi bu okulların satılmasıyla ilgili bir sonuç ortaya çıkmayacaktı. Burada gördüğümüz büyük bir kamu zararıdır, 11 milyon dolar. Bugün müteahhidin 300 milyon lira satılığa çıkardığı okul binası için istediği rakamdır. Biz savcıları göreve davet ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı 8 yıl boyunca kimden kaynaklandığını bilmediğimiz kusur, ihmal ya da kasıtlı olarak mı devlet ve kamu kaynakları zarara uğratıldı? Bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Hem ciddi bir kamu zararı oluşmuştur hem de bugüne kadar hiç yaşanmayan devlet okulunun satışa çıktığı maalesef piyasacı eğitimin geldiği noktayı görmekteyiz. Büyük bir üzüntü duymaktayız bundan çünkü devlet kendi okulunu yapamayacak acziyete düşmüş görünüyor ve bugün devletin okulu maalesef bir sitede satış ilanına çıkarılmış durumda."