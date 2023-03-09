Buruk sevinç: Kanser hastası Yusuf Kerim cezaevindeki annesini ziyaret etti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası Yusuf Kerim Sayın (6) için sosyal medyadan yapılan yoğun çağrılar üzerine anne Gülten Sayın’a Sakarya Ferizli Cezaevi’nden özel izin verilmişti. 2 gün çocuğunun yanında kalan anne Gülten Sayın, Yusuf Kerim’e hastaneden ev izni verilmesi sebebiyle yeniden cezaevine gönderilmişti.







Sakarya’daki evlerine dönen baba Süleyman Sayın ve oğlu Yusuf Kerim bugün cezaevinde bulunan Gülten Sayın’ın cezaevinde ziyaret etti. Baba Süleyman Sayın annesiyle görüşen Yusuf Kerim’in çok mutlu olduğunu belirterek anne Gülten Sayın’ın tahliye edilmesini istedi.







Süleyman Sayın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Herkese iyi günler diliyorum. Yusuf Kerim annesini ziyarete geldik. Yusufum bugün annesini gördü ve şuan çok mutlu. Bizi destekleyenler den Allah razı olsun. insallah en kısa zamanda da annesine kavuşur.’’ İfadelerini kullandı.













NE OLMUŞTU?



6 yaşındaki Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.





