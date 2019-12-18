Samanyolu Haber /Gündem / Büşra öğretmenden ilk açıklama: Romen hakim mahkemede ne sordu? /18 Aralık 2019 23:37

Büşra öğretmenden ilk açıklama: Romen hakim mahkemede ne sordu?

Romanya Temyiz Mahkemesi, Lumina okullarında İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Büşra Nur Şen’in iadesine yönelik Ankara’dan gelen talebi reddetti. Bir yıl önce Ankara’nın gazeteci Kamil Demirkaya’nın iadesi yönündeki talebi de reddedilmişti.

Büşra Nur Şen: Destek mesajları doğru yolda olduğumu gösterdi

Necdet Çelik | Bükreş- Başkent Bükreş’teki Bilgisayar Lisesi’nde (ICHB) İngilizce öğretmenliği yapan Büşra Nur Şen bu sabah gözaltına alındı. Şen, savcılıkta verdiği ifade sonrası mahkemeye sevk edilirken, bu arada avukatı müvekkili adına iltica başvurusu yaptı. 

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ MİSİN?"

Bükreş Temyiz Mahkemesi’nde bugün öğleden sonra görülen duruşmada, Büşra öğretmen Türkiye’ye iade edilmesi durumunda karşılaşacağı riskleri sıraladı. Ülkesinde adil yargılamanın olmadığını belirten Şen, raporlanmış işkence vak'alarına dikkat çekti.
 
Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu belirten Şen’e, hâkim gülümseyerek, "Sen silahlı terör örgütü üyesi misin?" diye sordu. 24 yaşındaki öğretmen, "Hayır." cevabını verdi.
Ervin-Büşra çiftinin bu sabah yaşadıkları şok mahkemenin verdiği kararla yerini sevince bıraktı.

SOSYAL GRUBA ÜYELİKTEN İADENİN REDDİNE

Duruşma savcısı, Büşra öğretmenin iadesinin reddi yönünde görüş bildirdi. Savcı bu talebine, Büşra öğretmen ilticaya müracaat etmesini ve bir sosyal gruba üyeliği sebebiyle ülkesinde cezalandırılacağına dair ciddi riskleri gerekçe gösterdi.

Verilen aranın akabinde karar açıklandı. Büşra öğretmenin iadesine yönelik Ankara’dan gelen talep reddedildi. 

Savcı da bu yönde mütalaa verdiği için hüküm kesinleşti.

YAŞADIĞI ŞOKU DESTEK MESAJLARIYLA ATLATMIŞ

Karara sevinen Büşra öğretmen, başlangıçta yaşadığı şoku, Romen yetkililerin tavrı ve meslektaşlarının, öğrencilerinin mesajlarıyla atlattığını söyledi. 

"Benden çok daha zor durumda olanları bildiğim için halime şükrettim. Onlar için bugün ettiğim dua belki daha içten olmuştur." diyen Şen, mağdurlarla empati yaptığını kaydetti.

BİR İFTİRACININ ANLATTIKLARI 

4 yıllık yüksek öğrenim dışındaki hayatının tamamını Türkiye dışında geçiren Büşra öğretmen, Bükreş'teki ikametinden 18 Aralık Çarşamba sabahı gözaltına alınmıştı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir tanık ifadesinden yola çıkılarak bir derneğe telefondan kısa mesajla birden fazla bağış yapmak ve gazete aboneliği üzerinden "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasında bulunuldu.

İki yıldan bu yana Bükreş'te öğretmenlik yapan Büşra Nur Şen, aynı okuldan meslektaşı, Romen vatandaşı Ervin Hüseyin ile geçen yıl hayatını birleştirmişti.

SON BİR YILDA 2'NCİ RET KARARI

Romen yargısının verdiği bu karar ilk değil. Zaman gazetesinin eski Bulgaristan temsilcisi Kamil Demirkaya, 2018 yılı aralık ayında hakkındaki iade talebiyle gözaltına alınmıştı. 

Demirkaya’nın iadesi, aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

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