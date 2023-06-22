Samanyolu Haber /Gündem / Büyükekşi yeniden TFF Başkanı seçildi /22 Haziran 2023 15:21

Büyükekşi yeniden TFF Başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa yeniden Mehmet Büyükekşi seçildi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ
TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı. Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.
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