CHP'li İl Başkanları'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanları dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında partinin 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı.







Açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.





Açıklamada "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir" ifadeleri kullanıldı.





"VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPTIK"

Açıklamada şu ifadeler yar aldı:





"CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık.





"TALEPLERİ DİKKATLİCE TAKİP ETTİK"

Düyün-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.





Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.





"HİÇBİRİMİZ ELEŞTİRİDEN MUAF DEĞİLİZ"

Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.





CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.





Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda “Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?” diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.





"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kimsesizlerin kimsesi” diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"





Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak açıklamasına yönelik konuştu.





"KABUL EDEBİLECEĞİ BİR METİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu açıklamasında, "4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke. Bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum."