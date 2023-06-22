Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika’daki Star Kolejleri, madalyaları topladı /22 Haziran 2023 14:47

Güney Afrika’daki Star Kolejleri, madalyaları topladı

Bu yıl 41 ülkeden 356 başarılı öğrencinin katıldığı Uluslararası Greenwich Olimpiyatı’nda (IGO2023), Güney Afrika’da bulunan Star Kolejleri altın ve gümüş madalyaları topladı

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TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA

Londra Queen Mary Üniversitesi (QMUL) tarafından düzenlenen, 12 kategoride 224 inovatif projenin sergilendiği olimpiyatlara, 11 öğrenci ile katılan Star Durban Koleji öğrencileri 5 farklı kategoride yenilikçi projeler sundu. Zorlu bir çalışmanın ardından, Çevre Bilimleri, Enerji, Mühendislik ve Sosyal Bilimler kategorilerinde 1 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya ve 2 mansiyon alan öğrenciler büyük bir başarıya imza attılar.

Star Durban Koleji yetkilisi uluslararası olimpiyat maceralarını şu sözlerle ifade etti, “Okulumuz üniversite giriş sınavlarında ve uluslararası olimpiyatlardaki başarıları ile sık sık ülke gündemde. Londra’daki olimpiyatlarda da öğrencilerimiz projelerini uluslararası bir sahnede sergileme fırsatı buldukları için çok mutlu oldular.  Etkinlik boyunca öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanından diğer katılımcılarla bağlantı kurma, işbirliği ve kültürel alışveriş ruhunu geliştirme fırsatı buldular. 8 gün süren etkinlik boyunca öğrenciler, Londra Queen Mary Üniversitesi  tesislerinde konaklama ayrıcalığına sahip oldular ve üniversite öğrencilerine özel olarak tasarlanmış bir ortamda yaşamanın ilk elden deneyimini yaşadılar. İkonik Londra şehrinin kalbinde yer alan QMUL kampüsü, inovasyon ve iş birliği yolculukları için ideal bir zemin görevi gördü.”

Öğrencilerin Londra’yı tanıma fırsatı da elde ettiklerini söyleyen eğitimci sözlerine şöyle devam etti, “Yoğun rekabetin yanı sıra öğrenciler hareketli Londra şehrini ve tarihi Cambridge şehrini keşfetme şansı da buldular. Hyde Park ve Regent's Park'ın tadını çıkarırken, Buckingham Sarayı, Madam Tussauds ve British Museum gibi ikonik yerleri ziyaret ettiler. Star College Durban, IGO2023'teki olağanüstü başarılarından dolayı öğrencileriyle son derece gurur duyuyor.”

Cape’in teneke evlerinden Londra olimpiyatlarına

Greenwich Olimpiyatı’na 3 öğrenci ve 1 proje ile katılan Cape Town’da bulunan Star Bridgetown Koleji ise, 3 altın Madalya aldı. Ayrıca, dünyanın en büyüklerinden olan Cape Town’ın Khayelitsha varoşlarındaki teneke evlerde yetişip, bütün zorluklara rağmen önemli başarılar elde eden Xhanti Sazi Qamati isimli öğrencinin eğitim hayatını anlatan belgesel de altın madalya kazandı. Altın Madalya kazanan Star Bridgetown öğrencisi Huzayfa, IGO2023 başarısı hakkında şunları söyledi, “IGO2023 olimpiyatı, birçok farklı kültürle tanışmanız ve pek çok farklı insanla etkileşime geçmeniz için çok iyi ve faydalı bir fırsat. Londra’daki olimpiyat, pek çok yeni arkadaş edinmeme yardımcı oldu ve ömür boyu sürecek dostluklar ve güzel anılar kurmama yardımcı oldu. Size birçok yönden yardımcı olabileceği için bütün arkadaşlarımı IGO olimpiyatlarında yarışmaya teşvik ediyorum. Orada geçirdiğim zamandan gerçekten zevk aldım ve tekrar katılmayı çok isterim.”

Bridgetown’dan Zaid isimli öğrenci de Londra’daki başarısı hakkında konuştu: “IGO2023  çok keyifli ve heyecanlı bir yolculuktu. Projedeki küçük adımlardan başlayarak önemli kararlar almaya kadar, ekip arkadaşlarımın da yardımıyla kısa filmi tamamlamam haftalar aldı. Londra’da mümkün olan en büyük başarıyı elde etmek için projeye tamamen odaklandım. Azim ve sıkı çalışmamız  meyvesini verdi ve altın madalya kazandık. Bu yarışma benim için daha parlak bir gelecek elde etme şansı olduğu için çok heyecanlı ve mutluydum. IGO ekibi çok nazikti ve yolculuğumuzu bizim için mükemmel hale getirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Dünyanın dört bir yanından yeni arkadaşlıklar kurdum ve Londra'nın en muhteşem yerlerinden bazılarını ziyaret ettim. Bu olimpiyat tecrübem benim bağımsız olma deneyimimi artırdı ve bana hayallerimden asla vazgeçmemeyi öğretti. Gelecekte böyle bir yarışmaya tekrar katılmayı çok isterim.”
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