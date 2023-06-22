Faiz artışının ardından dolar ve borsada son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.







18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Merkez politika faizi 6.5 puan artırarak yüzde 15 oldu.





Cumhuriyet'in haberine göre 650 baz puan artırılan faiz sonrası dolar/TL yatay seyrediyor. Saat 14.09 itibariyle dolar 23.58 seviyesinden işlem görüyor. Dolar gün içerisinde en fazla 23.67'ye çıktı.





Euro ise yine aynı saatlerde Türk Lirası karşısında 25.94 seviyesinde.





Karar sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor.