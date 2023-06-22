Samanyolu Haber /Gündem / 27 ay sonra bir ilk: Merkez Bankası'ndan büyük faiz artışı! /22 Haziran 2023 14:09

27 ay sonra bir ilk: Merkez Bankası'ndan büyük faiz artışı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Politika faizini yüzde 15 artırdı.

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Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit tutan Merkez Bankası bu ay politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI
PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17.5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TAHMİNLERİ
Uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken peş peşe faiz tahminleri paylaşıldı.

Bank of America ve JP Morgan ise faizin perşembe günü yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyordu.

Öte yandan Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış patikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Moody's tarafından yayımlanan rapora göre, Merkez Bankası'nın (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.

EN DÜŞÜK TAHMİN BLOOMBERG’DEN
Bloomberg Economics, ise faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.
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