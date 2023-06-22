Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan önce istememiş: Hafize Gaye Erkan için hangi ülke devreye girdi? /22 Haziran 2023 14:05

Erdoğan önce istememiş: Hafize Gaye Erkan için hangi ülke devreye girdi?

Gazeteci Yalçın Doğan, edindiği kulis bilgisinin direkt aile içinden yansıdığını belirterek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasını önce kabul etmediğini, ancak Katarlılardan gelen yanıtla olur verdiğini söyledi.

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T24 yazarı Yalçın Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yakınlığıyla bilinen yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan'la ilgili 'aile içinden' yansıyan kulis bilgilerini paylaştı. 

Erkan'ın isminin daha önce de Merkez Bankası Başkanlığı olmasa da ekonomi bürokrasisinde bir göreve atanması için adının geçtiğini dile getiren gazeteci, "O tarihte babası karşı çıkıyor, 'git, önce Amerika’da kariyerini tamamla, politik bir konuma gelmek istersen, bu daha sonra olabilir' diye uyarıyor. Hafize Gaye Erkan baba sözü dinliyor" ifadesini kullandı.

'KATAR'DAN GELEN YANIT ERDOĞAN'I TATMİN EDECEK TÜRDE'
Yalçın, 2018'de faiz artırımını savunduğu için kabine dışı kalan Şimşek'in 'işler sarpa sarınca' bakan olarak yeniden ekonominin başına getirildiğinde Erkan'ın adını Erdoğan'a verdiğini, ancak Erdoğan'ın "Kim bu hanım?" diyerek ilk adımda kabul etmediğini ileri sürerek şunları kaydetti:

"Ancak... Erkan'ı soruşturması için güvenlik birimlerine talimat veriyor. Gelen soruşturma sonucunda, Erdoğan’ın kankalarından bir ülkeyle Erkan'ın bağlantısı ortaya çıkıyor. Katar'la...

Erdoğan ne yapıyor? Katarlıları arıyor, onlardan Hafize Gaye Erkan için bilgi istiyor. Katar’dan gelen yanıt, Erdoğan’ı tatmin edecek türde: 'Tavsiye ederiz'.

Erdoğan ikna oluyor, Erkan Hanım Merkez Bankası Başkanlığına atanıyor. Ailenin içinden yansıyan derin kulis buraya kadar. (...)"
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