Şimşek'in hayalleri suya düştü: Erdoğan, istediği yardımcıları atamadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan yardımcıların, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'in ilk tercihi olmadığı; hatta içlerinden birini Külliye'nin ısrarı sonucu 'kabullenmek zorunda kaldığı' ileri sürüldü.







10Haber yazarı Barış Soydan, Şimşek'in 'yetkin kadro' iddiasının gerçekleşmediğini belirterek ilk olarak kısaca Erdoğan'ın onayıyla atanan bakan yardımcılarının profillerine değindi:







'TEKNİK OLARAK YETERSİZ, SİYASET ODAKLI'



Abdullah Erden Cantimur: Siyasetçi, eski Kütahya milletvekili. Bir dönem Maliye Bakan Yardımcılığı yaptı. Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu mezunu. Kulislere göre Şimşek’e yakın, teknik olarak yetersiz, siyaset odaklı bir isim.







'BERAT ALBAYRAK'A YAKIN BİR İSİM OLARAK BİLİNİYOR'



Osman Çelik: Türkiye Finans Katılım Bankası yöneticisi iken yine Şimşek döneminde Hazine Müsteşarı olarak atanan Çelik esasen Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak biliniyor. Müsteşarlığı döneminde yeni bir lojman kiralanması ve tefrişi iddiaları gündeme gelmiş ve bu durum Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 'etik dışı' bulunmuştu.







'TARİFİ ZOR BİR SIÇRAMA'



Zekeriya Kaya: Maliye kökenli. Şimşek’in Batmanlı hemşehrisi. Önceki bakanlık döneminde özel kalem yöneticisi. 2018’den beri kızak bir görevdeydi. Özel kalem müdürlüğünden bakan yardımcılığına, tarifi zor bir sıçrama.







'TEKNİK OLARAK İYİ BİLİNEN BİR İSİM'



İlhan Hatipoğlu: Maliye kökenli. Teknik olarak iyi bilinen bir isim. Bununla birlikte geçmişte üniversite yıllarına uzanan dostluğu nedeniyle Şimşek tarafından kayırıldığı eleştirileri de almıştı. 2018 yılında görevden alındıktan sonra Aralık 2019’da kamudan ayrılmıştı. Şimşek tarafından geri getirildi.







'BİRİNCİ TERCİHİNİN BU İSİMLER OLMADIĞI KONUŞULUYOR'



Yazısının devamında "Kulislerde Şimşek’in birinci tercihinin bu isimler olmadığı konuşuluyor. Şimşek’in görev teklif ettiği bazı isimler daha önce Taha Akyol’un yazdığı gibi kabul etmedi" diyen Soydan, şunları kaydetti:







'CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFI OSMAN ÇELİK İSMİNDE ISRARCI OLDU'

Bunun üzerine Şimşek kendisine yakın bazı isimleri Cumhurbaşkanlığı’na önerdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından Osman Çelik’in atanması ve Nebati döneminin Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ama yine kulislere göre Şimşek’in ısrarıyla Mahmut Gürcan Ticaret Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı, onun yerine Şimşek’in önerdiği bir isim kabul edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafı Osman Çelik isminde ısrarcı oldu.







'GÜÇLÜ KADRO İDDİASI MAALESEF SUYA DÜŞTÜ'



Atamaların verdiği mesaj ve ortaya çıkan tablo açık: Şimşek’in 'güçlü kadro' iddiası maalesef suya düştü. Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı’na atanmasıyla rengi belli olan süreç, bakan yardımcısı atamalarıyla netleşti.







Şimşek siyasi yönü ağır basan ama teknik olarak zayıf bir ismi (Abdullah Erdem Cantimur), bürokrasi kökenli olmakla birlikte yıllardır fiili görevden uzak kalan ve özel kalem işleriyle uğraşan bir hemşehrisini (Zekeriya Kaya), bakanlık kökenli olmakla birlikte bir süredir uzaklaşmış bir başka ismi (İlhan Hatipoğlu) önermek zorunda kalmış görünüyor.







Bu arada tartışmalı bir ismi (Osman Çelik) kabullenmek zorunda kalmış da görünüyor."



