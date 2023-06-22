Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin 4. yılında Haliç Kongre Merkezi'nde "Demokrasi Şenliği" düzenlendi. Burada konuşan İmamoğlu, 4 yılda yapılan hizmet ve yenilikleri açıkladı. CHP'de değişim mesajı da veren İmamoğlu, "Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.







İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Ne yazık ki, cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Türkiye, milli iradeye dayalı yönetim fikri zayıflamış, toplumsal kesimler arasındaki kutuplaşma derinleşmiş, adalete güven tükenmiş halde. Bu haliyle ülkemiz demokratik dünyadan uzaklaşmış bir durumda. Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye’yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz. Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz.







Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçiremeyiz. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz. Türkiye muhalefetini buradan çıkarmak, CHP’nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır.





"DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ"

Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmemiz en acil ve en hayati ihtiyaçtır. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez. İdeolojik politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle, toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla güncellemeliyiz. CHP’yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor. Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır.





Toplum muhalefetin genelinden bir yenilenme ve dönüşüm beklemektedir. Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zarurettir. Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz. Tarih geçen yüzyılda CHP’ye Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü yüklemişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğu yüklüyor.





"BU GÖREVDEN KAÇAMAYIZ, KAÇMAYACAĞIZ"

Bu görevden kaçamayız, kaçmayacağız. İstanbul’da değişimi gerçekleştirdiğiniz ve 4 yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıktığınız için sizlere ve tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz, iradeniz ve emeğinizle İstanbul değişti. Sizlere, bu eşsiz şehre ve “Durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” diyen Atatürk’e layık bir yönetici olabilmek benim için en büyük onurdur. İstanbul’dan sonra tam ve gerçek bir demokrasinin, adalet ve liyakatin bu ülkenin bütün kurumlarında, hayatın bütün alanlarında hakim olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla kucaklıyorum."





GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI: BEKLENTİMİ KARŞILAMADI

İmamaoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sorulması üzerine şunları söyledi:





"Sayın Genel Başkanımızla ilgili "çekil" gibi tarifler benim adıma kullanılamaz, mümkün değil. Her şeyden önce hadsizlik olur. Süre vermek de mümkün değil. Ama bu haftayı önemsediğimi kendisi de biliyor. Sürece dair bir tarih beklendiği doğrudur. Şahsi bir mesele değildir. Toplumsal bir beklentidir. Beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur? Bu halkın takdiridir. Ama benim beklentilerimi karşılamamıştır.





Bir başka husus; CHP Genel Başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da hiç konuşulmadı. Ben bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim, ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Bu bir süreç tarifidir, makam tarifi değildir."





Kılıçdaroğlu'nun "Önce İstanbul meselesini halledelim" dediğini doğrulayan İmamoğlu, "Bizim ortaya koyacağımız CHP'deki kapsayıcı değişim ve işleyiş değişimi sadece bir vitrin ardından bir seçim takvimi açıklamak değil, bu süreci partinin bütün dinamik unsurlarıyla değişim sürecini inşa eden bir konuma oturmadığı takdirde önümüzdeki yerel seçimlerin bir sorun olduğunu, seçimlerin ittifaklar mücadelesi olduğunu tarih ettim. Kurultay'da neler olacağını tariflemediğimi kendisine ifade etmiştim." dedi.





İL BAŞKANLARI AÇIKLAMASI

CHP'nin 81 il başkanının yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine İmamoğlu, "İl başkanları açıklaması 4 il başkanı tarafından hazırlandı diye biliyorum. Böyle bir açıklamanın yerine değişim sürecine yönelik nasıl bir yol haritası metni olabilseydi. Bu metnin 81 il başkanının kabul ettiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, ittifaklarla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:





"Ben İYİ Parti'yi çok önemsiyorum. 2019 seçimleri İYİ Parti, CHP ittifakıyla kazanılmıştır. Ama ittifakın inşası tarifinden sadece İYİ Parti değil, muhalefetin inşasını tarifliyorum."





2023 seçimlerini kaydettiklerini belirten İmamoğlu, "İktidarın yapacaklarını biliyorduk zaten. Biz ne yaptık buna karşı" dedi.





AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU PROGRAMA KATILACAK MI?

Yarınki tören için hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet ettiklerini belirten İmamoğlu, "Henüz katılıp katılmayacaklarına dair dönüş alamadık" dedi.





"Siyasi yasak getirilme potansiyeli var" tartışmalarına değinen İmamoğlu, "Kötü olan partinin içinde böyle bir konumun gelmesi. Ne yazık ki çok vasat açıklama. Bu vasat açıklamanın muhatabı sayın Genel Başkan. Bu konuda gereğini yapacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.





"Ben aday gösterilseydim seçilirdim diyor musunuz" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:





"Dün de kişiye dönük düşünmediğim gibi bugün de aynı fikirdeyim. Salı günü grup toplantısında söylenenleri beni tatmin etmediğinden çok, kamuoyunu, CHP örgütlerini tatmin edip etmediğini önemsiyorum.





Seçimlerin üzerinden 2 ay geçiyor. Bu sürecin sıcağı sıcağı ele alınması ve hızlıca yol alınması gerekirken aynı mesajları duyuyor olmak, yeni sürece dair benim tereddütlerimi büyütüyor. Elbette ki harekete geçeceğiz."