Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçi krizi sil baştan /01 Kasım 2021 16:25

Büyükelçi krizi sil baştan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 10 ülkenin büyükelçisinin, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili açıklama konusunda geri adım atmadıklarını söyledi. Rutte, "Gelecekte de benzer uyarıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Mark Rutte, Pazar günü Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaşanan "büyükelçiler krizini" görüştü.

Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, ülkesinden gazetecilere şunları söyledi:

"Hollanda'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkat çekme hakkını her zaman saklı tuttuğunu Erdoğan'a anlattım. Bunun içişlerine müdahale değil, evrensel değerlerin teyidi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğimizi söyledim. Bu da, ikili ilişkilerin bir parçası."

RUTTE: 'ZAYIFLIK İŞARETİ' YORUMLARINA KATILMIYORUM

Cumhuriyet'in haberine göre Rutte, büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulundukları ikinci açıklamanın "zayıflık işareti" olarak algılanmasına ilişkin yorumlara da katılmadığını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen de, büyükelçiler krizi ile ilgili bir soru önergesine verdiği yanıtta, büyükelçilerin geri adım atmadığını belirtti.

Hollandalı bakan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin çağrının, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun olduğunu teyit ettiklerini vurguladı.

Aralarında Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in de bulunduğu 10 ülkenin temsilcisinin, Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili yaptığı ortak açıklaması üzerine Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatını verdiğini belirtmişti.


Bu açıklama, Ankara tarafından "geri adım" olarak değerlendirilmişti.
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