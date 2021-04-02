Cadı avı Deniz Kuvvetleri ve Emniyet'te: 66 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik operasyonlarla 34 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce görevden ihraç edilmiş 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplam 34 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Gözaltılar Ankara merkezli 9 ile yayıldı.





Diğer yandan yine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca emniyete yönelik operasyon yapıldı. Gözaltı kararı olanlardan 7'sinin ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülürken, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6'sı 1'inci sınıf, 2'si 3'üncü sınıf, 2'si 4'üncü sınıf emniyet müdürü, 1'i emniyet amiri, 9'u komiser, 5'i komiser yardımcısı, 7'si polis memuru olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde yapıldı.