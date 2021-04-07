Cadı avında 22 ilde 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltı listesinde toplam 51 kişi bulunuyor. Bu isimlerden 37'si eski mülki amir. 14 kişi ise bu isimlerle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişiler.





Ankara merkezli operasyonlar 22 ile yayıldı. Operasyonlar eş zamanlı olarak başlatıldı.





Diğer yandan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Gözaltına alınan isimlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, sorgularının yapılması için getirilmesi bekleniyor.