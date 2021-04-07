Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında 22 ilde 51 gözaltı kararı /07 Nisan 2021 09:42

Cadı avında 22 ilde 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı listesinde olanların 37'si eski mülki idare amiri.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltı listesinde toplam 51 kişi bulunuyor. Bu isimlerden 37'si eski mülki amir. 14 kişi ise bu isimlerle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişiler. 

Ankara merkezli operasyonlar 22 ile yayıldı. Operasyonlar eş zamanlı olarak başlatıldı. 

Diğer yandan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Gözaltına alınan isimlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, sorgularının yapılması için getirilmesi bekleniyor. 
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