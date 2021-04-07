Samanyolu Haber /Gündem / 377 kişinin mal varlığına dondurma... İşte Hizmet'e yakın kişilerin listesi /07 Nisan 2021 09:33

377 kişinin mal varlığına dondurma... İşte Hizmet'e yakın kişilerin listesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını donduruldu.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre;  6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gerekçe gösterilerek Gülen cemaati ile ilişkilendirilen 205 kişi ile birlikte toplam 377 kişinin Türkiye’deki  malvarlığı donduruldu. 

Malvarlığı dondurulan 86 kişi IŞİD, 77 kişi PKK, 9 kişi de DHKP-C ile ilişkilendirildi.

İŞ İNSANLARI, GAZETECİLER… ÖLMÜŞ KİŞİLER!
 
Gülen cemaati başlığı altında mal varlığı dondurulanlar arasında, Fethullah Gülen, Hamdi Akın İpek, Melek İpek, İpek ailesinin 1997 doğumlu bireyleri dahil birçok üyesi, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, yurtdışında gazetecilik yapan isimler, esnaflar listelendi.

Malvarlığı dondurulanlar arasında 2016 yılında hayatını kaybeden aydın Cemal Uşak ile 2020 yılında Mısır’da hayatını kaybeden Ali Bayram’ın bulunması dikkati çekti.

Cemal Uşak, AKP hükûmeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik “Akil İnsanlar” listesine İç Anadolu Bölgesi’nden girmişti.

İşte Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu için mal varlığı dondurulan kişilerin listesi:

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