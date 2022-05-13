Cadı avında bugün: İstanbul ve Ankara'da 27 kişiye gözaltı kararı

AİHM’in ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığı kararına rağmen İstanbul Emniyeti, ByLock operasyonu düzenledi.







Polis, avukat, öğretmen ve mühendisin olduğu 16 KHK’lı hakkında Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltındakilere ters kelepçe takılması tepki çekti.







Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Bylock gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 12’si gözaltına alındı.





İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale’de sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında KHK ile ihraç edilmiş polis, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.







İHRAÇ EDİLMİŞ 11 HAVA KUVVETLERİ MENSUBUNA SABİT HAT GÖZALTISI





Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlattığı Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski mensubu 1 eski yüzbaşı, 1 eski üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 6 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin kontörlü sabit hatlar üzerinden aranmakla suçlanması dikkat çekti.