Çakıcı'nın bu kez oğlu sahnede: Ali Babacan'a tehdit

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ard arda tehdit dolu "mektup"lar yazmıştı. Çakıcı'nın tehditleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada henüz bir sonuç alınamazken bu kez oğlu Ali Çakıcı benzer bir hareketle ortaya çıktı.





Ali Çakıcı'nın hedefinde ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vardı. Babasının danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulunan Ali Çakıcı, Sedat Peker'in videolarına ilişkin babası Çakıcı'yı hatırlatarak "Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı" ifadelerini kullanan Babacan'a yönelik ağır ithamlar ve hakaretlerde bulundu.





Çakıcı'nın mesajları şöyle:





"Babam Alaattin Çakıcı ile ilgili sayın Ali Babacan denen, kader arkadaşı sayın Devlet başkanımıza ihanet eden bu devşirme Yahudi dönmesine şunu hatırlatmak isterim: Bir TV konuşmasında ABD’de kaldığı 41. State‘de kaldığını söylemektedir. Orada FBI adına ajanlık yapıp Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sürekli ABD derin devletine bilgi verdiğini bizler bilmekteyiz. Ali Babacan’ı AK Parti kurulduğu yıllarda Amerikan derin devleti AK Parti'nin içine yerleştirdi.





Bu vatan haini kalkıp Sayın Genel Başkanımız Devlet Beye babamı hapishaneden çıkardı diye sanki bir mafya devleti oluşumunun temelini atmış gibi suçlayan bu gafil muhbir, CIA ajanı ve ABD derin devletinin FETÖ gibi bir ABD uşağı olduğunu Türkiye’de bilenler biliyor.









MHP'DEN DESTEK

Ali Çakıcı'nın açıklamasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in de Twitter hesabından "Cumhur ittifakından oy tırtıklaması için üst akıl Abdullah Gül ve alt akıl Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla parti kuran "Fren Ali'ye" Alaattin Çakıcı'nın kıymetli evladı Ali Çakıcı çok güzel haddini bildirmiş..." ifadeleriyle destek vererek paylaştığı görüldü







