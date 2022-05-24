Samanyolu Haber /Gündem / Çalınan kablolar nedeniyle bölgede internet sorunu yaşanıyor /24 Mayıs 2022 20:17

Çalınan kablolar nedeniyle bölgede internet sorunu yaşanıyor

Gaziantep'in bazı bölgelerinde yoğun şekilde yapılan internet kablosu hırsızlığı nedeniyle internet bağlantısında sorunlar yaşandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Gaziantep'te yaşanan internet kablosu hırsızlıkları vatandaşları mağdur ediyor.

Bazı bölgelerde bu nedenden dolayı internet bağlantısında sorunlar yaşandığı aktarılıyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gaziantep'te son aylarda artan internet kablosu hırsızlığı nedeniyle onlarca mahalle internet hizmetine erişemiyor. Son birkaç ayda gerçekleşen hırsızlıklar nedeniyle Şehitkamil'in Şirinevler ve Kayaönü Mahallesi; Gazikent'in Belkız Mahallesi; Şahinbey'in Beydilli, 75. Yıl ve Suyabatmaz mahallelerinin yanı sıra birçok mahalle aylardır internetsiz kaldı.

Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan vatandaşlar, daha öncede kablo hırsızlığı olaylarının olduğunu belirterek son yaşanan hırsızlık olaylarıyla birlikte artık çileden çıktıklarını ifade ediyor.

HIRSIZLARIN ÖNÜ ALINAMIYOR

Sene başından itibaren çeşitli zaman aralıklarında hırsızlık faaliyetlerini devam ettiren kimliği belirsiz kişiler, yurttaşları zor durumda bırakıyor. Bölge sakinlerinin aktardıkları bilgilere göre hırsızlar internet kablolarını genellikle gece saatlerinde çalıyor.

İnternet hizmeti sunan firmalar, yaşanan hırsızlıkları ilgili emniyet birimlerine bildirip gerekli cezai yaptırımların uygulanması için ihbarda bulunuyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme açıklamalarında il genelinde yaşanan hırsızlıklara karşı mücadelenin hassasiyet ile sürdürüldüğü bildirildi.

Yaşanan soruna sosyal medya üzerinden tepki gösteren bazı vatandaşlar ise hırsızlık olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgelere daha fazla Bekçi ataması yapılması talebinde bulunarak, yakalanan hırsızlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.
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