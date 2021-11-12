Camilerdeki mesafe uygulaması kaldırıldı

Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs vakası sonrasında 13 Mart 2020'de cami ve mescitlere tedbir ve kısıtlama getirilmişti.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde camiler 74 gün kapalı kalmış ve saf arasına boşluk verilmişti.





Diyanet İşleri Başkanlığından bugün 81 ile 'saf düzeni' hakkında bildiri gönderildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla gönderilen karara göre, yarından itibaren cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak şartıyla saflar yeniden sıklaştırılacak.





Diyanet İşlerinden “Cami ve Mescitlerde saf düzeni” başlığıyla gönderilen bildiri şu şekilde:





"Kovid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.





Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.





Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."