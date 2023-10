Can Atalay kararı beklenirken arbede çıktı

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz ve Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde Can Atalay kararını bekleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine çıktı. Vekiller kararı ya da kararla ilgili açıklamayı bekliyor.



Milletvekilleri ve Can Atalay'ın avukatları daha sonra kaleme girmek istedi. Girişleri engellenince de arbede çıktı. Çevik kuvvet de adliye içinde önlem aldı.



“ANLAŞILAMAZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”



TİP Genel Başkanı Erkan Baş, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:



* “Günler geçiyor, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar henüz hayata geçirilemedi. Mahkemenin bu tutumu hukuk açısından zaten tanımlanamaz ama bizim açımızdan da anlaşılamaz bir durumla karşı karşıyayız. Avukat arkadaşlarımız günlerdir mahkemenin kararını vermesini bekliyorlar.



* An itibariyle de biz yurttaşlar olarak burada, avukat arkadaşlarımızdan gelecek haberi beklemek üzere toplanmaya başladık. Bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi, Can Atalay hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve Can’ın yemin ederek görevine başlanmasının sağlanması gerekiyor. Bugün için talebimiz budur. Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz.”