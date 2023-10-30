Samanyolu Haber /Dünya / Matthew Perry'nin ölüm nedeni tespit edilemedi /30 Ekim 2023 20:34

Matthew Perry'nin ölüm nedeni tespit edilemedi

Los Angeles'taki evinde ölü bulunan ünlü aktör Matthew Perry'nin otopsisinde, hayatını neden kaybettiğine dair bir bulguya ulaşılamadı. Toksikoloji testlerinin sonucu bekleniyor.

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Ünlü Amerikan televizyon dizisi Friends’te canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle bilinen Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. Aktör evindeki jakuzide ölü bulunmuştu. Los Angeles İtfaiyesi Sözcüsü, acil müdahale ekiplerinin Pacific Palisades’teki bir adrese, “suyla ilgili yaşanan ve bilinmeyen bir acil durum” nedeniyle gittiğini açıklamış ancak Perry’nin adını vermemişti.

BBC Türkçe'deki habere göre Los Angeles'ta adli tıp otopsiyi tamamladı ancak Perry'nin ölüm nedeni henüz tespit edilemedi.

Bu yüzden yetkililer toksikoloji testlerinin sonucunu bekleyecek.

1994’te yayımlanmaya başlayan ve New York’ta altı genç arkadaşın hayatını konu alan Friends dizisi 2004 yılına kadar sürdü.
Dizinin final bölümü ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi ve 2000’lerin en çok izlenen TV dizisi bölümü olarak kayıtlara geçti.
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