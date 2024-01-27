Can Atalay’la ilgili durum netleşti: Kararı Bekir Bozdağ okutacak

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin gelecek hafta düşürüleceği iddia edildi.





Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre haftaya TBMM Genel Kurulu’nu AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetecek ve Atalay hakkındaki kararı okutacak. Atalay, vekilliğin düşürüldüğü tarihten itibaren 7 gün içinde kararın anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurabilecek. AYM de iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlamak durumunda olacak.





Konuyla ilgili AKP’li bazı yetkililerin değerlendirmesinin de yer aldığı haberde “Atalay’ın vekilliği düştükten sonra yeni bir işlemle AYM yeni bir karar ortaya koyacak. ‘Bu hak ihlâli, süregelen ara mahkeme kararına uygun bir işlem yapılmamasından kaynaklanıyor’ diyecek ve muhtemelen Atalay hakkında tahliye ve iade kararı verecek. Ardından bu kararı Meclis’e gönderecek, Meclis de bunun gereğini yapmak zorunda olacak” denildi.





Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için sürekli çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 11 Ocak’ta toplantı yapmışlardı.





28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatları, “müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.Yargıtay’ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine ve Atalay’ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti. Anayasa Mahkemesince, Atalay’ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “bireysel başvuruda bulunma” haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. Yerel mahkeme dosyayı Yargıtay’a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Atalay ile ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar vermişti.