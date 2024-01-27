Motorine bir zam daha

Benzinde pazartesi gecesi yeni zam beklenmiyor.





Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.Motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyayı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,62 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de 42,53 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38,38 TL, Ankara'da 39,04 TL, İzmir'de 39,25 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.