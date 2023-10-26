Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay'ın avukatlarının oturma eylemi yarın devam edecek; /26 Ekim 2023 19:36

Can Atalay'ın avukatlarının oturma eylemi yarın devam edecek;

Can Atalay'ın avukatları adliyede oturma eylemine başladı. Avukat Kemal Aytaç, “Bugün bir sonuç çıkmazsa yarın sabahtan itibaren tüm gün boyunca daha kalabalık bir şekilde oturma eylemimizi gerçekleştireceğiz” dedi. Akşam saatlerinde mahkeme başkanının adliyeye geri döndüğü öğrenildi.

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Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) hak ihlali karar verilen Gezi Parkı davasından tutuklu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın avukat meslektaşları, tahliye kararı verilmesi için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Anayasa Mahkemesi dün cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın "Seçilme hakkı" ile "Kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Can Atalay’ın meslektaşları ve arkadaşları basın açıklamasının ardından oturma eylemi yaptı.

“BİZE OLUMLU VEYA OLUMSUZ HİÇBİR BİLGİ VERİLMİYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan Avukat Kemal Aytaç, Anayasa Mahkemesi’nin kararına bir an önce uyulması gerektiğine dikkat çekti. Aytaç, “Sabahtan beri avukat arkadaşlarımızla Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Bize olumlu veya olumsuz hiçbir bilgi verilmiyor” dedi. “MAHKEME BAŞKANI BUGÜN SAAT 13.00 GİBİ ADLİYEDEN GİTTİ. ŞU AN ADLİYEDE YOK”

Çağlayan Adliyesi önünde bugün saat 12.00’de basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Aytaç, mahkeme başkanı karar verene kadar oturma eylemine devam edeceklerini ifade etti ve ekledi:

“Mahkeme başkanı bugün saat 13.00 gibi adliyeden gitti. Şu an adliyede yok. Biz de bunun üzerine Çağlayan Adliyesi’nde C Blok girişinde oturma eylemi başlattık. Avukat arkadaşlarımızla mesai saati bitene kadar protestomuzu yapacağız.”

“BUGÜN SONUÇ ÇIKMAZSA YARIN TÜM GÜN BOYUNCA EYLEMİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Avukat Aytaç, bugün sonuç çıkmadığı takdirde yarın tüm gün boyunca oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. Kararın bir an önce alınması amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Aytaç, “Bugün bir sonuç çıkmazsa yarın sabahtan itibaren tüm gün boyunca daha kalabalık bir şekilde oturma eylemimizi gerçekleştireceğiz. Bunun amacı mahkeme başkanının bir an önce karar vermesi. Başkan ya bir yerden talimat bekliyor ya da ne yapacağına karar veremiyor yani kaçıyor” diye konuştu.

“UMUDUMUZ KORUYORUZ, BUGÜN YA DA YARIN ATALAY’IN TAHLİYE KARARINI ÇIKARACAĞIZ”

Başsavcı ve başsavcı vekiliyle görüşülmek istendiğini ancak görüşemediklerini söyleyen Aytaç, ne olursa olsun hiç kimsenin umudunu yitirmemesi gerektiğini ifade etti:

“Ne olacağı konusunda biz de kesin bir şey diyemiyoruz. Ancak umudumuzu koruyoruz. Biz buradan bugün ya da en geç yarın Can Atalay’ın tahliye kararını çıkarmayı düşünüyoruz. Bizim tek amacımız, hedefimiz bu.”

MAHKEME BAŞKANI ADLİYEYE DÖNDÜ

Saat 13.00 sıralarında adliyeden ayrılan mahkeme başkanının akşam saatlerinde adliyeye geri döndüğü ve mahkeme kaleminin de görev yerinde olduğu bilgisi alındı.

TİP Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa, mahkeme başkanının adliyeye geri döndüğünü doğrularken; mahkeme heyetinin kararı görüştüğünü söyledi.

Gerçek Gündem'e konuşan Urfa, "Mahkeme heyeti kararı görüşüyor. Ancak bugün mü tahliye kararı gelir yarın mı belirsiz. Bize de bilgi verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKMADI

AYM kararını görüşen mahkeme heyeti tahliye kararı vermeden yeniden adliyeden ayrıldı. Oturma eylemine başlayan avukatlar da yarın aynı noktada buluşmak üzere eylemlerini bugünlük sonlandırdı.
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