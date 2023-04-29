Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş TV'nin sahibi magazinci Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tanrıyar 3 gün süren gözaltı süresi sonunda bugün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.