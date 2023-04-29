Samanyolu Haber /Gündem / Can Tanrıyar tutuklandı /29 Nisan 2023 23:36

Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, Muhammed Yakut'a bilgi, belge ve fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklandı.

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 Uçankuş TV'nin sahibi magazinci Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tanrıyar  3 gün süren gözaltı süresi sonunda bugün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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