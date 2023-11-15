Candan Kardeşler operasyonunda sosyetenin ünlü doktoru da aranıyor

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Soruşturma dosyasına ismi giren bir diğer ismin ise Dr. Refik Ersin Eroğlu olduğu ortaya çıktı. ‘Sosyetenin jinekoloğu’ olarak da bilinen Dr. Eroğlu’nun tüm GSM hatlarını kapatarak sırra kadem bastığı ortaya çıktı.





100 milyonu bulan vurgun dosyasına adı karışan Dr. Eroğlu, şikayetçilerin ifadelerine göre, dolandırıcılık şebekesi ile ortak hareket etmekle suçlanıyor. Savcılık dosyasına göre Eroğlu, Candan kardeşlerin de katıldığı yemekli toplantılara da bir çok kez katıldı.





Araç alma hayali kuran kişilere “Benim olduğum yerde kimse yanlış iş yapmaz” diyen Eroğlu, milyonlarca lira kaptıran kişileri açılışını yaptığı kliniğe de davet etmişti.





Düşük fiyata araç satma vaadi ile çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturmada Bahar Candan, Nihal Candan ile Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmıştı.Soruşturma dosyasına göre, Kars’ta yaşayan çok sayıda kişinin şebeke para kaptırmasına sebep olan Hacı İsrafil Sağlam’ın ilk temasa geçtiği kişi Dr. Eroğlu’ydu.Öte yandan edinilen bilgilere göre Bahar Candan ve Nihal Candan’a emniyete teşhis işlemleri de yaptırıldı. Konuya yakın bir kaynak, soruşturmanın derinleşmesini beklediklerini kaydederek "Çok daha dikkat çeken isimler ortaya çıkabilir" yorumunda bulundu.