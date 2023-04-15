Samanyolu Haber /Gündem / Canikli'nin ismi bu sefer kadına şiddet iddiasında geçiyor /15 Nisan 2023 09:06

Canikli'nin ismi bu sefer kadına şiddet iddiasında geçiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin eşi Rüzgar Canikli, eşini şiddete maruz bıraktı. Yaşanan olaylarda Nurettin Canikli ismi de geçiyor.

SHABER3.COM

15 Temmuz'dan birkaç saat önce milletvekili araç dokunulmazlık kartına sahip araba ile İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a giden Kemal Canikli, şimdi de boşanma davası devam eden eşi Rüzgar Canikli’'yi şiddete maruz bıraktığı ve 2 yaşındaki çocuğunu annesine göstermediği iddialarıyla gündemde.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; sosyal medyadan paylaşım yapan Rüzgar Canikli'nin iddiasına göre; Kemal Canikli, birliktelikleri sırasında kendisine sürekli olarak şiddet uyguladı. Eşiyle boşanma sürecinde olan Rüzgar Canilkli, eşinin bir arkadaşının kimliği ile gittiği otelde başka bir kadınla yakaladığını ve bu esnada da yine benzere şiddete maruz kaldığını söyledi. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise eşi kendisine  şiddet uygularken görülüyor. Genç kadın bu görüntüyü, "6,5 aylık hamileyim burada beni aldattığı kadınla bastığım için yerlerde sürükledi beni" ifadeleriyle paylaştı. 

NURETTİN CANİKLİ'NİN DANIŞMANLARI TEHDİT ETTİ
Sosyal medyada dile getirdiği şiddet görüntülerinin mahkeme dosyasında yer aldığını ifade eden Rüzgar Canikli’nin iddiaları arasında tüm bu yaşananlara rağmen kendisinin Nurettin Canikli’nin danışmanları tarafından tehdit edildiği de yer aldı. 

"SİYASİ GÜÇLERİNİ KULLANIYORLAR"
"Şikayetim devam ediyor" diyen Rüzgar Canikli, "Şimdi oğlum nerede ne durumda kesinlikle bilmiyorum. Telefonla bile görüştürmüyorlar. Her yerden yardım istedim ama sürekli siyasi güçlerini kullanarak adaletin yerini bulmamasını sağlıyorlar" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Canikli'nin ismi bu sefer kadına şiddet iddiasında geçiyor Sonraki Haber >>

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi..."

Nebati'nin 'TOGG' cevabı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi...

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

Bakan Akar hava muhalefetini 'komplo'ya bağladı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

İBB Meclisi'ni karıştırdı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Programın tanıtımına bile tepki var!

Programın tanıtımına bile tepki var!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:10:39