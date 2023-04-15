Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na muhafazakar seçmenden de destek geldi /15 Nisan 2023 09:09

Kılıçdaroğlu'na muhafazakar seçmenden de destek geldi

Saadet Partisi kurmayları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tabanlarının ne kadar destek gösterdiğine ilişkin bir araştırma yaptıklarını duyurdu.

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Saadet Partisi kurmayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili parti tabanında bir araştırma yaptırdıklarını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, tabanın Kılıçdaroğlu’na desteğini ölçtüklerini aktaran Saadet Partisi kurmayları, “Kemal Bey’e tabanda başta yüzde 40’lık bir destek vardı. Şimdi bu oran yüzde 90’a çıktı” bilgisini paylaştı.

GRUP KURMA İHTİMALİ
Öte yandan, toplamda 71 adayı olan 4 parti, Meclis’te grup kurma ihtimalini de düşünüyor. “Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin seçimlerden alınacak sonuca göre Meclis’te bir araya gelerek bir grup kurabileceği” ileri sürülüyor.
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