Millet İttifakı seçim güvenliği için 'ıslak imzalı tutanak ve 3 kişi' formülünü çalışıyor

6’lı masanın seçim güvenliği komisyonu önceki gün bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre partiler deprem bölgesine yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Seçim için ikametini değiştirenlere ilişkin bilgi paylaşan kurmaylar, “İkametini alan çok fazla insan olmadı. Hatay’da 70 bin civarında olduğunu duyduk. Maraş’ta 50 bin civarında ikamet aldıran oldu. Diğer iller 15-20 bin arasında kaldı” dedi.







‘ULAŞIM SAĞLANACAK’

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın “1.6 milyon seçmen ikametgâhını aldırmadı” açıklamasına değinen kurmaylar, “Bu tahmini söylenen bir sayı. Ancak bundan sonra bizim yapmamız gereken ulaşımı sağlayabilmek. 6 parti oy kullanmak isteyenlere seçim günü deprem bölgesi için ulaşım imkânı sağlayacağız” dedi.





DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI

Yüksek Seçim Kurulu ile de görüşmeler yapıldığını söyleyen kurmaylar, “Deprem bölgesinde okullarda oy kullanılacağını söylüyorlar. Her sandıkta mutlaka ittifak temsilcilerimizin bulunması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





İttifakta CHP ve İYİ Parti’nin sandık kurullarına üye verebileceği belirtilirken, “Bu nedenle diğer partileri CHP ve İYİ Parti listelerinde görevlendirmeye çalışıyoruz. Kanuna göre; bir parti üyesi başka bir partiden sandık kurulu üyesi olacaksa muvafakatname vermesi gerekiyor. Diğer partiler de bu muvafakatnameleri hazırlayıp ilçelere gönderdi ve herkesten doldurup İYİ Parti veya CHP’ye vermesini istedi” bilgisi paylaşıldı.





‘ANAHTAR ISLAK İMZALI TUTANAKLAR’

En kritik meselenin ıslak imzalı tutanakları almak olduğunu söyleyen kurmaylar, “Seçimin anahtarı ıslak imzalı sandık tutanaklarıdır. Şu an 190 bin sandığın neredeyse hepsinde 1 görevli var ancak yurttaşların yardımına ihtiyacımız var. Sandıklarda en az 3 görevlimiz olsun istiyoruz. ‘Bu en kritik seçim’ diyorsak hep beraber sorumluluk almamız lazım. Her sandıkta tutanakları alırsak güvenliği sağlarız. Sandıktan sonra oyların geçtiği 3 kademe var. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu. Bizim bu bölgelerin hepsinde temsilcilerimiz var. Oyların birleştirmelerini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu şekilde veri akışına sahip olacağız. Bu süreçte de herkesin desteğine ihtiyacımız var” çağrısını yaptı.