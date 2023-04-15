Oğlu AKP'den aday gösterilen Arınç HÜDA PAR'a sahip çıktı

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, AKP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni’ Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yapıldı.







Törene oğlu Manisa’dan milletvekili adayı olan eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı’nın il başkanları, AKP’li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.







HÜDAPAR’A DESTEK



Törende konuşan Arınç, Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDAPAR’a karşı eleştirilerde bulunanlara tepki gösterip Bülent Arınç, “HÜDAPAR’ın genel başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi’ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır” dedi.





Oysa aynı Arınç henüz yaklaşık 1 hafta önce katıldığı bir TV programında, HÜDA PAR'la ilişkili terör örgütü Hizbullah için "Bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlığı ile DAEŞ’in (IŞİD) sahip olduğu Müslümanlığı Allah bizden uzak tutsun. Biz onları hiçbir şekilde benimsemiyoruz ve yakıştırmıyoruz kendimize ama hala onları ideal noktada gören Hz Peygamber zamanında böyleydi diyerek birisinin arkasından gidenler var" ifadelerini kullanmıştı.





"ERDOĞAN FATİH’E BENZİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdülhamid’in birbirine benzetilmesi hakkında da konuşan Arınç şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyiyle Albülhamid’e benzetmek yanlış olabilir. O çok kudretli liyakatli bir hükümdardı. Başına gelenleri biliyoruz, yakın tarih okuyalar bilirler. Hangi düşmanlarla içeride dışarıda mücadele ettiğini biliriz ama Allah sonunu birbirine benzetmesin. O yüzden Tayyip Bey’i Bir Fatih Sultan Mehmet’e benzetmek başarılarıyla çok daha doğru olur.”







